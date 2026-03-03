Внукът на Хаджиевски отбеляза победния гол за Спартак в последната минута

Снимки: Булфото

Спартак победи Монтана с 1:0 в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Победният гол за „соколите“ падна в 90-ата минута, а негов автор стана влезлият като резерва внук на треньора Гьоко Хаджиевски - Георг Стояновски. Домакините завършиха срещата с 10 души, след като в 73-ата минута Таилсон получи директен червен картон, предава БТА.

Това е първи успех за Спартак от началото на пролетния полусезон, а гостите са все още без победа. Варненци имат в актива си вече 23 точки, докато Монтана остава на последното място с 16 точки.

Домакините доминираха през цялото първо полувреме и успяха да създадат доста голови положения. Още в 11-ата минута след центриране отляво Мартин Георгиев засече топката с пета към вратата на Монтана, но стражът на гостите Марсио Роса успя да избие.

В 20-ата минута Цветелин Чункуков стреля по земя от 20-тина метра, но топката премина встрани от вратата. В 25-ата минута Цветелин Чунчуков засече топката с глава след центриране от корнер, но вратарят Марсио Роса улови.

В 27-ата минута стреля опасно, но след рикошет топката излезе в корнер. В 45-ата минута Шанде проби отдясно в наказателното поле на гостите и стреля от малък ъгъл, но неточно.

В 52-ата минута след разбъркване в наказателното поле на гостите топката стигна до Жота Лопес, който стреля, но вратарят Марсио Роса успя да спаси. В 60-ата минута късметът бе на страната на Монтана.

Мартин Георгиев стреля опасно от около 20-тина метра леко по диагонал отдясно, но топката се отби в страничната греда. В 72-ата минута вратарят на Монтана Марсио Роса успя да предотврати сигурен гол, след като спаси опасен удар по диагонал отдясно на Жота Лопес.

В 73-ата минута домакините останаха с 10 души на терена, след като Таилсон получи директен червен картон. Минута по-късно червен картон получи и помощник-треньорът на домакините Диян Дончев.

В 85-ата минута Ангелос Тсингарас можеше да донесе три точки на гостите, но вратарят Максим Ковальов успя да спаси удара му по диагонал отдясно. В 90-ата минута след центриране от корнер Георг Стояновски засече топката и вкара победния гол за домакините.

Спартак - Максим Ковальов, Борис Иванов, Матео Петрашило, Цветелин Чунчуков (70-ата мин. Георг Стояновски), Жота Лопес (90+4 минута Емил Янчев), Цветослав Маринов, Шанде, Таилсон, Ангел Грънчов, Мартин Георгиев (70-ата мин. Петър Принджев), Дамян Йорданов (90+4 мин. Джон Емануел)

Монтана - Марсио Роса, Давид Кармона (67-ма мин. Важебах Сакор), Албин Линер (90+1 мин. Умаро Балде), Жоржиньо Соареш, Костадин Илиев, Димитър Буров, Антон Тунгаров, Ангелос Тсингарас, Борис Димитров (46-ата мин. Витиньо), Александър Тодоров (67-ма мин. Томас Азеведо), Филип Ежике

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!