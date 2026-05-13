Внукът на легендата Георги Мърков стана европейски шампион

кадър: Бтв

Крушата не пада по-далеч от дървото! Георги Мърков стана европейски шампион в кат. до 60 кг класически стил на първенството по борба за кадети, провеждащо се в Самоков.

Във финала внукът на легендата Георги Мърков - олимпийски шампион от Мюнхен 1972, победи Кристиано Либцайт (Германия). Схватката завърши 1:1, но националът триумфира, тъй като първи записа точка, предаде Бтв спорт.

С европейската титла, 52 години по-късно отново борец с името Георги Мърков е на почетната стълбичка на голямо първенство.

Пътят към финала

Мърков започна турнира с успех с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което надделя с техническо превъзходство над руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част.

На полуфинал Мърков отново не използва всички 4 минути и отнесе с 8:0 украинеца Артьом Желобков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!