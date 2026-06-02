Вода бликна в подлеза между Министерския съвет и Президентството след проливните дъждове

02.06.2026 / 13:31 0

Булфото

След бурята и обилните дъждове през последните близо 24 часа в София огромна струя вода бликна от процеп в стената на подлеза между Министерския съвет и Президентство на България, в близост до експонираните археологически разкопки.

В резултат на теча на място се образуваха големи локви, а настилката е мокра и хлъзгава, което създава предпоставки за инциденти с пешеходци.

По думи на граждани, които редовно преминават през подлеза, подобна ситуация възниква при по-силен и продължителен дъжд. Към момента няма информация за предприети мерки от страна на отговорните институции.

Пешеходците се призовават да бъдат внимателни при преминаване в района, предаде "Дарик".

