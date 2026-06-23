Водач на мотоциклет е с черепно-мозъчна травма след сблъсък на пътя

Снимка Булфото

През изминалото денонощие е постъпил сигнал за възникнал инцидент в местност Боровец. Установено е, че 31-годишна жена, водач на лек автомобил, поради непредпазливост е загубила контрол над превозното средство и се е блъснала в мотоциклет без регистрационни табели, управляван от 35-годишен мъж. Вследствие на произшествието мъжът е пострадал и е транспортиран в болнично заведение. След медицински преглед е настанен за лечение в реанимация с фрактури на таза, дясно бедро и ребра, както и с черепно-мозъчна травма. По случая е образувано досъдебно производство.

На 19.06.2026 г., около обяд, на път по посока гр. Девня е възникнала катастрофа, при която 27-годишен водач на моторно превозно средство, поради неспазване на дистанция, е реализирал удар в задната част на движещ се пред него автомобил. Вследствие на произшествието е пострадала 62-годишна жена – пътник в ударения автомобил. Същата е получила контузия на гръдния кош, без опасност за живота, прегледана е и е освободена за домашно лечение.

При третата катастрофа, случила се на 21.06.2026 г., около 05:00 ч., е била с участието на 61-годишен водач на електрически велосипед. При движение същият е загубил контрол над превозното средство и се е ударил в тротоар. Вследствие на инцидента е транспортиран в болнично заведение, където е настанен за лечение с фрактури на три ребра вдясно и фрактури на лицеви кости, без опасност за живота, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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