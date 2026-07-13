Водач на тир се хвърли в канавката, за да спаси камикадзе в насрещното

Смъртоносно изпреварване взе жертва на Прохода на Републиката

Тежка катастрофа между лек автомобил и тежкотоварен камион завърши фатално за един човек на Прохода на Републиката тази нощ. Инцидентът е станал на път II-55 в района на град Гурково, след като водачът на колата е предприел опасна маневра и е навлязъл в лентата за насрещно движение.

Според данните от телевизия NOVA и Европейския център за транспортни политики, шофьорът на лекия автомобил е направил опит за неправилно изпреварване, което е довело до директен сблъсък с пътуващия насреща ТИР, цитира Дунав мост

„По първоначална информация лек автомобил е навлязъл в насрещното движение при неправилно изпреварване и се е ударил челно в тежкотоварен камион на път II-55 край Гурково, в района на Хаинбоаз“, съобщават от неправителствената организация.

Водачът на тежкотоварния ТИР е реагирал бързо и е направил всичко възможно да отбие встрани, за да избегне удара, но поради малкото разстояние и скоростта сблъсъкът се е оказал неизбежен. Вследствие на жестокия удар шофьорът на леката кола е загинал на място.

"От няколко дни не спирам да повтарям, че тираджиите са убийци, но тази вечер на Хаинбоаз един от тях се хвърли в канавката, рискувайки живота си, за да спаси поредния безумец... Лудият тръгна да изпреварва в насрещното на мокрия асфалт, който си е направо като пързалка... и си остана завинаги там... в ламарините. Човекът с камиона не успя да го спаси...", пише И. Янев в социалната мрежа.

Напълно съм съгласен…, посочи бащата на Сияна Николай Попов, който сподели поста.

Черната статистика по пътищата

Този инцидент допълва тревожната тенденция за безопасността на движението в страната. По данни на експертите по транспортни политики, само за първите тринайсет дни на този месец по пътищата на България са загинали 17 души, а 309 са получили различни наранявания.

От началото на годината броят на жертвите на пътя достига 234 души, докато пострадалите надхвърлят 4000. Властите и експертите продължават да призовават за повече разум зад волана и избягване на неоправдани рискове, особено в участъци с интензивен трафик и сложен релеф като Прохода на Републиката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!