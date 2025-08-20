Водачите на АТВ-та трябва да са с каски, а превозните средства – с регистрация

Пиксабей

Задължително е носенето на каски от шофьорите на АТВ, съобщи пред БНР Владимир Тодоров - председател на Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

Поводът е инцидентът в Слънчев бряг, при който 18-годишно момче прегази с АТВ 5-има души. Тези превозни средства се приравняват на моторите, посочи Тодоров:

"АТВ-тата не трябва да се управляват в градска среда, те са предназначени за планини, за плажове. Задължително е носенето на каски, задължителна е регистрацията, да имат застраховки. Недопустимо е да се карат в градска среда!"

Регистрацията на АТВ-та и носенето на каски, обаче, не винаги се спазва, уточни Владимир Тодоров.

В доста европейски държави след като вземат книжка, младите водачи имат определени рестрикции. Сред тях е невъзможността първите три години да карат мощни автомобили, уточни той.

През последните седмици станахме свидетели на много катастрофи, сред които инцидентът с АТВ в Слънчев бряг, както и катастрофата в София, където лек автомобил се вряза в автобус от градския транспорт и загина човек.

Младите шофьори да управляват с придружител през първите си месеци след взимане на книжка. „Това е идея, която не беше реализирана.“, каза Тодоров и уточни:

"В момента единствената рестрикция е, че започват с по-малко контролни точки – 26, вместо 39 и че допустимата граница на прием на алкохол е 0,2 промила, докато при останалите е 0,5. Но категорично трябва да се забрани на младите шофьори да управляват мощни автомобили".

За управлението на електрически тротинетки, Владимир Тодоров посочи, че промените в Закона, свързани със забраната за шофирането им в тъмната част на денонощието, не са адекватни, тъй като има много хора, които ги използват, за да се приберат вкъщи след работа.

"Ние нямаме подходящата инфраструктура, за да може тротинетки и велосипеди да се движат безпроблемно. Пловдив и Бургас, обаче, имат най-добрата велоструктура. Въпреки това има населени места около Бургас, в непосредствена близост, до които велоалеи няма".

