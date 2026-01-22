Пиксабей

Водата на Варна поскъпва. Новата цена влиза в сила от 1 февруари, съобщи днес управителят на ВиК-Варна, инж. Веселин Русев. По негови думи повишението ще е с около 7-8%, което е приблизително 25 евро цента на кубик.

Той припомни, че новата цена трябваше да влезе от началото на годината, но бе забавена заради еврото. Според него крайната цена за потребителите във Варна, ще бъде 6 лева на кубик, предаде "Фокус".

