Водата в двата основни язовира на Бурса свърши

Водата в двата основни язовира, които захранват Бурса с питейна вода - яз. "Нилюфер" и яз. "Доганджъ", свърши напълно, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Язовир "Нилюфер" разполага с капацитет от 60 милиона кубични метра, а язовир "Доганджъ" - с капацитет от 125 милиона кубични метра. Те снабдяват с вода общините Йълдъръм, Нилюфер, Османгази, Гюрсу и Кестел.

На 15 октомври резервите с вода отчетоха нула, след като на 28 септември язовирите бяха пълни на 2,33 процента от капацитета си, а на 12 октомври водата слезе до 0,49 процента.

Дневните нужди от вода на общините, които снабдяват двата язовира, са между 400-500 хиляди кубични метра. Сега едната част от тях се покриват от яз. "Чънарджък", който осигурява 100 хиляди кубични метра вода, както и чрез вода кладенци и сонди.

Общините са подложени също така на 12-часов воден режим.

