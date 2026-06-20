Водата в няколко района на Добрич вече отговаря на здравните изисквания

Пекселс

Жителите на няколко района в Добрич вече могат да използват без притеснения водата за питейно-битови нужди, след като тя отново отговаря на всички здравни изисквания. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в Добрич.

Става въпрос за зоната „Добрич-запад“, която обхваща кварталите „Рилци“, „ДЗС“, района на Рилските блокове, гара Юг и част от булевард „Трети март“.

Според информацията на здравната инспекция, извършените лабораторни анализи показват, че подаваната във водопроводната мрежа вода вече покрива нормативните изисквания по показателите цвят и мътност, както и по микробиологичните показатели, предаде Радио Варна.

От РЗИ-Добрич посочват, че издаденото предписание към водоснабдителното дружество за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните норми е изпълнено успешно.

С това отпадат притесненията, свързани с качеството на питейната вода в засегнатите райони, а водоснабдяването вече отговаря на действащите здравни стандарти за безопасност и качество.

Редактор "Екип на Петел",

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