Воден режим за над 260 хиляди българи в 16 града и 283 села

Кризата с безводието в страната се задълбочава. Вече над 260 000 души са на воден режим в 16 града и 283 села.

Най-сериозни са проблемите в Плевенско, Благоевград, Търговище, Велико Търново, Ловеч, Кюстендил и Перник, предаде БНР.

Вчера на извънредно заседание депутатите от Комисията по околната среда и водите взеха решение до две седмици да бъде създаден Национален борд по водите. Той трябва да координира действията на институциите за преодоляване на кризата. Това е една от спешните мерки.

Предвижда се още почистване на водоизточниците и на резервоарите, проучване на водоизточници и оценка на качеството на водата, приоритетно финансиране на проекти за питейна вода, проверки за нерегламентирано ползване на питейна вода, осигуряване на финансов ресурс от държавния бюджет и от Българската банка за развитие.

