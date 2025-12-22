Водещ: Оставката на кабинета не беше извоювана от протестите, а е хитър ход

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Ситуацията е много объркана. Винаги виждаме, че всеки такъв, който тръгне с някаква партия и с някакъв проект да става нов месия, става като нещо като новият цирк в града, и всички се хвърлят около него, кой разбира и кой не разбира. Припознават го обаче от отчаяние, аз не смятам, че тук трябва да определяме хората, че са невежи и прости, че гласуват за еди кой си. Аз смятам, че хората са отчаяни буквално от тази безотговорност и блудствените действия на политиците.

Това заяви Иво Танев.

Телевизионният водещ бе категоричен, че оставката, която беше дадена от правителствотоq не е била извоювана с протестите, както много хора смятат.

Аз мисля, че това е много хитър и много премерен ход на правителството. Тази оставка не беше хвърлена под натиска на многолюдните протести. Аз мисля, че е стратегия, аз съм убеден, че я имаше енергията на протестите, имаше го и натиска, но според мен тук повече превес има стратегията от това какво ни очаква след Нова година, продължи Танев.

Политиците знаят какво очаква България, те нямаха и бюджет, това също беше червена лампичка за тях. Те знаят какво означават червените лампички след влизането на еврото. И, след като познават българина, знаят какво ще последва, а и ние всички ще видим всички какво ще последва. Затова стратегията им бе да подадат оставка, за да носят по-малка отговорност и да спасят кожата, каза още по Нова Тв Иво Танев.

