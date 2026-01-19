Водещ: Румен Радев ще даде заявка за бъдещ премиер

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Историческата оставка на президент на България бе последвана от мигновен коментар на Крум Савов. За журналиста е вън от съмнение, че Румен Радев ще се яви с партия още на предстоящите предсрочни парламентарни избори и ще даде заявка за кандидат-депутат и бъдещ министър-председател.

Можеше и по-кратко да го каже Румен Радев, можеше и да продължи да изразява своята страхотна, интелектуална и обществена възможност, и качества и талант да говори, без да чете. Подготвен с богат речник и със силни послания, каза Савов.

Но е ясно, че тази дълга предизборна програмна реч поставя началото на политически проект, с който Румен Радев ще участва още на тези първи възможни като дата, когато бъде определена най-вероятно от заместника му Илияна Йотова, която ще поеме ролята на действащ президент с оставката на сегашния, парламентарни избори, добави той.

Андрей Гюров се очертава за служебен министър-председател, Бойко Рашков за такъв на вътрешните работи, което означава, че Румен Радев разчита на сериозен успех и може би победа. С кого и как ще се коалира, сам ли ще води тази битка и кои ще са начело на неговите предизборни щабове, лагери и най-вече листи за депутати, ще бъде интересно да проследим, каза още по 7/8 TV.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!