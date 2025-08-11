Водещ по Россия 1 заплаши Азербайджан със "Специална военна операция"

Кадър Россия 1

Руската държавна пропаганда рязко изостри тона си спрямо Азербайджан на фона на данни, че Баку може да вдигне мораториума върху доставките на оръжие за Украйна. Това написа базираното в Нидерландия издание "Москоу таймс", цитира Новини.бг.

"В региона на Южен Кавказ е възможно провеждането на нова „специална военна операция (както Москва нарича пълномащабната си война срещу Украйна, започнала на 24 февуари 2022 г., съкратено СВО)", заяви вчера пропагандистът Владимир Соловьов, която е смятан за неофилицаен говорител на Кремъл, в ефира на телевизионния канал „Россия-1“.

Според него войната, която Русия води срещу Украйна, не е задължително да приключи дори ако Владимир Путин и Доналд Тръмп се споразумеят за мир по време на преговори в Аляска.

В района на Каспийско море могат да се появят бази на НАТО и това е „много голям проблем“, заяви Соловьов, намеквайки недвусмислено за Азербайджан, който е близък с Турция, членка на Северноатлантическия алианс. „Това е толкова опасно, че от геополитическа гледна точка може да доведе до такива последици, че е възможно това да не е последната СВО на нашето поколение“, каза още Соловьов.

Соловьов обвини „европейците“ за евентуална нова „СВО“ на Южен Кавказ, тъй като според пропагандиста техният интерес е „войната да продължава“.

Отношенията с Азербайджан се влошиха в началото на годината, когато близо до столицата на руската севернокавказка република Чечения град Грозни руска система за Противовъздушна отбрана свали самолет на „Азербайджански авиолинии“. Владимир Путин отказа публично да се извини за инцидента, който доведе до падането на самолета и смъртта на 38 души на борда.

Ситуацията се влоши в края на юни, когато при акция в Екатеринбург по обвинения в убийство бяха задържани членове на азербайджанската диаспора, а двама от тях – братята Зияддин и Гусейн Сафарови – починаха при ареста. Баку твърди, че причината за смъртта им е жесток побой, което според азербайджански данни е потвърдено от аутопсията.

През юли президентът на Азербайджан Илхам Алиев призова Украйна „да не се съгласява с окупацията“, а през август, според близкото до правителството издание Caliber, започна да обмисля доставки на оръжие за Киев.

Подобно решение може да бъде взето в отговор на руските удари по обекти на държавната нефтогазова компания СОКАР в Одеска област, твърдят източници на Caliber.

Руските войски изстреляха пет дрона камикадзе "Шахед" по терминал за течни горива в Одеска област в нощта на 7 срещу 8 август.

В резултат на удара избухна пожар, повреден е дизелов тръбопровод, а четирима служители на компанията са получили тежки наранявания.

В нощта на 6 август бе атакувана компресорната станция „Орловка“ в село Новоселское, през която в Украйна постъпва азербайджански газ по Трансбалканския газопровод.

