Водещ се закани на мъжа на Камелия

Камелия и Мартин Светломиров говориха за хита им като дует „Всички грехове“ пред Петър Дочев и Яна Донева.

Фолк дивата не скри, че е избрала Мартин заради мъжкия му тембър, и след като песента им се е получила по най-добрия начин, е радостна, че се харесва на техните почитатели.

По време на разговора пък Дочев издаде в аванс на зрителите, че следващата изява на Камелия в „Преди обед“ ще е с мъжа й, от който има две деца.

Два пъти говорих с Цветин. Обеща ми да дойде, но не го прави. Така че третия път му слагам микрофон и насила го карам тук, тъй като има какво да каже, закани се актьорът.

Малко след това Камелия призна, че много желае да има трето дете.

Когато като малка попълвах лексикони, винаги съм казвала три деца. Била съм само дете, нямам братя и сестри, и бих желала къщата ми да е пълна с деца, ако е писано, откровена бе певицата.

