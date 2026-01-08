Водещ турски експерт по репродуктивно здраве консултира безплатно български пациенти във Варна

В началото на 2026 г. българските пациенти с репродуктивни проблеми ще имат рядката възможност да се срещнат на живо с един от водещите специалисти по инвитро и репродуктивна медицина в Турция – проф. д-р Йигит Чакъроглу. По покана на център за медицинско посредничество Brenner Group, професорът ще гостува за първи път в България и ще проведе безплатни консултации на 17 януари 2026 г. в гр. Варна.





Международно признат специалист с доказани резултати

Проф. д-р Йигит Чакъроглу е професор по акушерство и гинекология с над 13 години клиничен опит. Завършил е специализацията си в Университета Коджаели (Kocaeli Üniversitesi), а по-късно преминава разширено обучение по инвитро и репродуктивна ендокринология в САЩ. Работил е в едни от най-престижните университетски болници в Турция и в момента е част от екипа на Koç University Hospital IVF Center .

Той е автор на над 100 научни публикации и член на редакционни бордове на международни медицински списания. През 2010 г. е отличен с наградата „Лекар на годината“ от Министерството на здравеопазването на Турция – признание за приноса му към медицината и пациентската грижа.

Индивидуалният подход е водещ принцип в работата на проф. Чакъроглу. В своята практика той прилага персонализирани стратегии, съобразени с конкретния медицински, хормонален и генетичен профил на пациента. Чрез използването на съвременни диагностични и терапевтични подходи , включително генетични анализи и индивидуализирани инвитро протоколи, професорът успешно помага на стотици двойки да намерят най-подходящия път към родителството.

Безплатни експертни консултации за двойки с репродуктивни проблеми

Проф. Чакъроглу ще посети гр. Варна на 17.01.2026 г. Консултациите са подходящи за пациенти, които:

се опитват да заченат повече от 12 месеца без успех;



имат диагноза синдром на поликистозни яйчници или ендометриоза;



са преминали през неуспешни инвитро процедури;



имат намален яйчников резерв и/или влошени показатели на спермограмата;



търсят второ мнение или информация за възможностите за лечение в Турция.





Събитието ще се проведе в гр. Варна, хотел Димят - зала Перла 2 в присъствието на преводач на български език, който ще съдейства на гостуващите в комуникацията с проф. Чакъроглу. В рамките на събитието няма да бъдат извършвани физически прегледи.

⚠️ Местата са ограничени, с цел осигуряване на индивидуален подход и задълбочена експертна оценка на случая на всеки пациент.

За да присъствате, е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите своите изследвания (АMH, FSH, LH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон FT3, FT4, TSH, ТАТ и МАТ, Спермограма) и кратка история на вашия случай към екипа на Brenner Group на телефон: +359 897 824 041 или имейл: info@brennergroup.bg.



Не пропускайте да посетите Facebook страницата ни , където ще откриете актуална информация относно тази и други предстоящи инициативи.

