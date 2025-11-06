Водеща на БТВ стана майка

Кадър БТВ

Щастлива новина за семейството на bTV. Репортерът и водещ на bTV Новините Мария Ванкова роди момче.

Борис проплака тази сутрин в столичната болница “Шейново”.

Мария и бащата Виктор Кузманов благодарят на д-р Румен Велев, д-р Иван Вецев и д-р Георги Савков, както и на целия екип на болницата за професионализма и грижите.

Мария Ванкова е водеща и репортер в редакцията с най-голямо доверие в България от 2008 г. и отразява основно теми от сферата на здравеопазването и социалната политика за зрителите на bTV Новините.

Завършва журналистика в СУ „Св. Климент Охридски” и магистратура по “Икономика на човешките ресурси” в УНСС. През есента на 2008 г. постъпва в стажантската програма на bTV, а показаните от нея умения в този период водят до предложението да остане да работи в нюзрума.

В отговор на нуждата от задълбочена и достоверна информация, базирана на експертни становища, изследвания и факти, отвъд злободневния поток от новини и фалшива информация за ваксините, през февруари 2021 г. здравният репортер на bTV Новините реализира поредицата „COVID-19: Ваксините“. През юни същата година Мария Ванкова прави поредната крачка в своята журналистическа кариера, като става водеща на късните емисии на bTV Новините.

На 22 октомври продуцентът на bTV Новините Валерия Чанкова също стана майка – роди момиченце.

