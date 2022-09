Водеща на руската телевизия: Да ударим с ядрена бомба Великобритания днес

Кадър "Россия 1"

Русия трябва да превърне Великобритания в марсианска пустиня. Това обяви в понеделник руският депутат Андрей Гурульов по време на участие в пропагандно предаване по руската държавна телевизия „Россия 1“, пише Клуб Z.



„Байдън обяви, че ако Русия използва химическо или ядрено оръжие на територията на Украйна... слушате ли какви глупости говори? Той каза, че ще има сериозни последици, Русия ще се превърне в дори по-голям парий. Какво го кара да си мисли, че ние ще ударим Украйна с ядрено оръжие? Нали ще живеем в Украйна! Ние имаме достатъчно цели, „Рамщайн“ (американска военна база в Германия) е една от тях, но може да почака. Защо ни е да бомбардираме Украйна или Германия, като има Британия - коренът на злото?“, коментира Гурульов.



Към агресивната реторика се присъедини водещата Олга Скабеева. „Трябваше да го направим днес, всички най-добри хора са на погребението (на Елизабет II)“, посочи тя. „Прости ми, Господи“.

Но се оказа, че Гурульов само загрява. „Да, когато Британия бъде превърната в марсианска пустиня, за кого ще активират Член 5 (от Северноатлантическия договор). Нищо няма да има останало. Как го наричат - „непоклатим остров“? Е, ние ще го разклатим. Уверявам ви, всички ще отстъпят. Няма да използват стратегическо ядрено оръжие“.

В този момент се намесва другият водещ и настоящ депутат от „Единна Русия“ Евгений Попов. Той изтъква съществена подробност за британските отбранителни способности. „Искам да ви припомня, че Великобритания е ядрена държава и тя също има ядрено оръжие“.

Но Гурульов е „непоклатим“ - „Нека ви припомня, че те имат 245 ядрени глави, които веднага могат да бъдат унищожени. Много по-силни сме в това отношение“.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.



Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L