Водеща притисна шефа на социалистите с неудобни въпроси

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Председателят на „БСП – Обединена левица“ трябваше да отговаря на въпроси, които едва ли е очаквал да му зададат в обществената телевизия.

Атанас Зафиров бе попитан директно от Поли Златарева дали не са излъгали избирателите си, след като са наричали ГЕРБ и ДПС мафия, но са преминали границата с тях и сега управляват съвместно.

В партията има удовлетвореност, че в държавата настъпи успокоение, че има предсказуемост, и има ярък измерител на настроенията в партията в лицето на нашите кметове. Знаете, че те са избирани мажоритарно, но ние получаваме пълна подкрепа от тях за продължаване на съвместното управление. Разбира се, не на всяка цена, но за да внесем стабилност и сигурност на българските граждани, и да ги интегрираме към социалната поносимост на тези трудни времена, отговори Зафиров.

В „Още от деня“ обаче Златарева продължи с провокативните въпроси: Чухме ваши другари да негодуват, че Пеевски ви унижава, напомнят за нощта на белия автобус.

Последва светкавичен отговор на Зафиров: Цитирате един наш народен представител, който гласува в разрез с колективните решения. Но ние сме демократична партия, и даваме право на всеки да отстоява собствените виждания така, както повелява съвестта му. Когато обаче се вземат колективни решения, трябва да бъдат спазвани, но защо той не ги спазва, по този въпрос ще проведем допълнителни разговори с него.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!