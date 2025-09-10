Водеща с комплимент към Александър Василев

Редактор: Недко Петров

Александър Василев е като магнит за медиите след историческия българския финал на US Open. Перспективният тенисист вече се подготвя за мачовете с Финландия от Купа "Дейвис" в Пловдив, но въпреки това всяка негова крачка се следи от журналистите. Александър дава всеки ден интервюта, като в поредното такова за БНТ призна, че вече се подготвя и за изяви при мъжете.

Това всъщност бе и отговора на един от въпросите, които му зададоха водещите на "Денят започва", и по-специално Симеон Иванов.

Преди това пък екранната му половинка разбра от Александър защо още е подвластен на емоциите и къде е границата на приятелството му с Иван Иванов.

Христина Христова изглеждаше пленена от харизмата на таланта и усмивката не слизаше от лицето й, докато му задаваше въпроси.

Накрая развълнуваната журналистка направи комплимент на Александър Василев.

Родените с това име са орисани да бъдат велики, заяви емоционално тя.

