Водещата на БНТ Флора Стратиева потресе зрителите на Хелоуин

Кадър БНТ

Шокиращо се оказа началото на сутрешния блок на БНТ. Там Флора Стратиева, чието истинско име е Цвета, се появи във вид, в който зрителят трудно можеше да предположи, че е именно тя, предаде Блиц

Журналистката, която в последните месеци се оказа в епицентъра на редица скандали, лъсна като… крокодила Гена, а на диванчето до нея бе плюшена играчка Чибурашка.

„Понеже знам, че има хора, които ще направят тази шега – н а теория можеше да не давам 37 лева за тази крокодилска маска, можеше да си дойда както обикновено и нямаше да има особена разлика“, заяви Флора, която скоро бе нападната заради външния си вид от „човек, който с особено усърдие и лек привкус на отчаяние се опитва да се позиционира като инфлуенсър на т.нар. “демократична общност”.

