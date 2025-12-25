Водещата на новините на Нова телевизия остана сама в студиото

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Водещата на централните новини по Нова телевизия, Даниела Тренчева остана сама в студиото за Рождественската емисия.

Причината е, че нейният екранен партньор Христо Калоферов е в Народния театър „Иван Вазов“, от където по ефирно трасе помагаше с новините. Той е там, тъй като днес в 20:00 часа започва поредното издание на „Българската Коледа“.

Обичани български изпълнители и млади музикални таланти ще подкрепят каузата по време на концерта. С участието на Биг бенда на БНР с диригент Георги Милтиядов на сцената на Народния театър ще излязат Вокална група „Радиодеца“, БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, Група „D2”, Мария Илиева, Елизабет, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, Детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Валериа Войкова, Квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“, Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Национално училище за танцово изкуство.

Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл ще бъдат актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта е Георги Милтиядов.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на благотворителен SMS на номер 1117.

Инициативата е под патронажа на президента. Тя е посветена на децата с хронични, тежки заболявания. Равносметката за миналата година показва, че за една година именно през „Българската Коледа“ са събрани над 3 милиона лева. С тях е помогнато на 550 деца и 26 лечебни заведения.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!