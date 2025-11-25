Водещи експерти ще дискутират бъдещето на имотния сектор в ИУ - Варна

Водещи експерти ще дискутират бъдещето на имотния сектор на 40-ата Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, организирана по повод 20 години от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ във Варна.

Тя ще се проведе на 28 ноември 2025 г. в зала "Аула" на Икономически университет – Варна, организирана от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ (БИНИ).

Форумът е посветен на 20-годишнината от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“, като дискусията ще е на тема „Имоти в новата епоха: интелигентни трансформации и визия за бъдещето“.

Участието е БЕЗПЛАТНО, но се изисква РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.gle/AGK37F82CoxkfTmb7

Първа част от форума обединява два основни панела с различен фокус – образователен и бизнес – и ще събере представители на академичната общност, бизнеса, общинската администрация, банките и технологичните платформи.

Панел А: „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОИТО СТРОЯТ БЪДЕЩЕТО“

Първият панел (10:15 – 10:45 ч.) е посветен на възможностите, които катедра БИНИ предоставя за обучение и професионално развитие. Обсъждането ще постави акцент върху връзката между образование и бизнес, стажантските програми, реализацията на кадрите и нуждата от трансдисциплинарни умения в имотния сектор.

Панелисти: проф. д-р Евгени СТАНИМИРОВ – ректор на ИУ – Варна, бизнес консултант с 25-годишен опит, доц. д-р Иво КОСТОВ – преподавател в катедра БИНИ, ИУ – Варна, оценител, инвеститор, блогър, Светослав ЖЕКОВ – Председател ОП Варна, Камарата на строителите в България, Елена ПАРОВА – мениджър „Банки и ключови клиенти“, Явлена Силви ЙОНКОВА – студент, спец. „Недвижими имоти и инвестиции“, ИУ – Варна.

Модератор: Добромир Ганев – икономист, real estate експерт, Комфорт & Форос Брокърс

Панел Б: „БИЗНЕСЪТ И ГРАДОВЕТЕ В ПРЕХОДА КЪМ ЕВРОЗОНАТА – ИНОВАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ И СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ“

Вторият панел (10:45 – 12:15 ч.) ще акцентрира върху сектор недвижими имоти в края на 2025 г. – от градско планиране и строителство, през ипотечното кредитиране, до дигитализацията и новите технологични решения. Дискусията ще проследи какво очаква пазарът в периода на преход към Еврозоната, и какво ще бъде въздействието на очакваните промени върху ценообразуването, данъчната рамка и стратегическите планове на бизнеса.

Панелисти: арх. Виктор БУЗЕВ – главен архитект, Община Варна, Симеон КОСТАДИНОВ – регионален мениджър „Банкиране на дребно“, Уникредит Булбанк, инж. Пенко СТОЯНОВ – собственик на строително-инвестиционна компания Нектон, Йордан АНГЕЛОВ – изпълнителен директор на Realto Group, част от AG Capital, Вихрен ГАНЕВ – съосновател на Realistimo - Портал за Имоти.

Модератори: доц. д-р Анна ГОСПОДИНОВА – преподавател в катедра БИНИ, ИУ – Варна, част от екипа на отдел „Оценки и анализи“, ARCO REAL ESTATE Добромир ГАНЕВ – икономист, real estate експерт, Комфорт & Форос Брокърс

Партньори на събитието са: Университет по икономика и бизнес в Познан (Полша), Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на архитектите в България (КАБ), Realto Group Арко Риъл Естейт Кредит Мениджър, Комфорт & Форос Брокърс, УниКредит Булбанк, и Изолации ЕООД

Дата: 28 ноември 2025 г.

Регистрация и нетуоркинг: 09:30 – 10:00 ч.

Място: зала Аула, Икономически университет – Варна

Откриване: 10:00 ч. 10:15 – 10:45 ч.

Панел А: „ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, КОИТО СТРОЯТ БЪДЕЩЕТО“ 10:45 – 12:15 ч.

Панел Б: „БИЗНЕСЪТ И ГРАДОВЕТЕ В ПРЕХОДА КЪМ ЕВРОЗОНАТА – ИНОВАЦИИ, УСТОЙЧИВОСТ И СТРАТЕГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ“

