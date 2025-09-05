Водещи за националите: Клет отбор, клет стадион, мухъл в залата

Редактор: Недко Петров

Клет отбор, след стадион. Такова определение даде Златимир Йочев за „Васил Левски“ и националния отбор на България след класическата загуба от Испания.

След като водещия изригна с репликата, спортният журналист Иво Бързаков разкри нещо потресаващо в залата за пресконференици на Националния ни стадион.

От БФС се опитаха да прикрият някои недъзи, неща, които се виждат, като например мухъл в залата за пресконференция. Наистина се бяха постарали, но това вече не е в тяхното правомощие. Този стадион е на държавата, допълни той.

Последва и реакция на Мария Цънцарова.

Знаех, че до мухала ще стигнем в залата за пресконференция, затова се хванах за главата. Наскоро коментирахте тук от Нидерландия какво написаха за нашия стадион, но това е реалността в крайна сметка. Сега в тази реалност, на терена какво видяхме и каква е равносметката, след като джентълмените от Испания ни биха само с 3:0, попита Цънцарова.

Ами според мен равносметката е такава, че не трябва да хулим тези момчета, които са били на терена от наша страна, защото аз лично видях, че те се стараха и треньорите направиха, каквото е необходимо. Но ние не може да отговорим на класата на Испания. Имаше много хора на стадиона и това, което ми направи добро впечатление, е, че те подкрепяха нашите момчета и освиркаха Ламин Ямал. Въпреки че не малка част от тях вероятно дойдоха, за да видят изгряването на една звезда на световния футбол на нашия терен, отговори по бТВ Бързаков.

