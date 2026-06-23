Водещите борсови индекси в Европа закриха деня със спадове

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Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха днешните сесии със спадове. Основният европейски борсов индекс STOXX Europe 600 завърши с понижение, тъй като очакванията за предстоящи повишения на лихвените проценти от страна на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ и опасенията около нарастващите корпоративни разходи за изкуствен интелект помрачиха върху настроенията на инвеститорите, съобщава БТА.

Във Франкфурт DAX изтри 246,11 пункта или 0,98 на сто до 24 893,58 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 59,4 пункта или 0,71 на сто до 8340,71 пункта.

Лондонският FTSE 100 е надолу с 9 пункта или 0,09 на сто до 10 428,85 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 4,64 пункта или 0,73 на сто до 634,63 пункта.

Технологичният сектор оказа най-силен натиск върху индекса STOXX Europe 600, след като загуби средно 3,7 на сто, отбелязвайки най-големия си еднодневен спад от февруари. Инвеститорите в световен мащаб преразглеждат оценките си за компаниите, чиито акции поскъпнаха значително по-рано през тримесечието заради ентусиазма около изкуствения интелект.

Книжата на „Инфинеон технолоджис“ (Infineon Technologies) и „Ес Ти Майкроелектроникс“ (STMicroelectronics) поевтиняха съответно с 6,3 и 8,5 на сто, а на производителите на оборудване за полупроводниковата индустрия Ей Ес Ем Ел (ASML) и „Айкстрон“ (Aixtron) - съответно с 5,7 и 8,3 на сто.

Успоредно с това пазарите увеличиха очакванията си за затягане на паричната политика в САЩ. Според данни на „Лондон сток ексчейндж груп“ (LSEG) търговците вече оценяват като вероятно УФР да повиши лихвите с 25 базисни пункта (0,25 пр. п.), както и над 50-процентова вероятност за още едно подобно увеличение до края на 2026 г.

Инвеститорите продължават също така да очакват, че Европейска централна банка (ЕЦБ) ще повиши основните лихви с още 25 базисни пункта по-късно тази година, въпреки че президентът на институцията Кристин Лагард омаловажи вчера опасенията от вторични инфлационни ефекти.

Акциите на компаниите от сектора на здравеопазването днес поскъпнаха с 1,9 на сто, а тези за храни и напитки - с 1,7 на сто. Акциите на европейските миннодобивни компании поевтиняха с 3,3 на сто, следвайки спада на цените на благородните метали.

Книжата на „Сигнифай“ (Signify) се сринаха с 14,8 на сто, след като нидерландската компания за осветителни тела обяви актуализирана стратегия, предвиждаща достигане на коригиран марж на печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITA) от около 10 на сто до 2029 година.

Редактор "Екип на Петел",

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