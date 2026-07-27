Водещите борсови индекси в Европа закриха в зелено

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С растеж на водещите индекси приключиха днешните сесии европейските фондови пазари. Загубите при акциите на някои технологични компании не успяха да възпрепятстват инвеститорския оптимизъм по отношение на деескалацията на напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Британският индекс FTSE 100 се повиши с 0,42 на сто до 10 781,75 пункта, френският CAC 40 нарасна с 0,4 на сто до 8406,06 пункта, а германският DAX – с 1,04 на сто до 25 361,03 пункта.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 наддаде с 0,02 на сто, достигайки 6282,21 пункта.

Паневропейският индекс STOXX 600 е нагоре също с 0,02 на сто до 644,62 пункта. Книжата на технологичните компании обаче записаха спад средно с 1,7 на сто, тъй като най-големият световен доставчик на оборудване за производство на компютърни чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) поевтиня с 8,4 на сто.

Спадът на акциите на Ей Ес Ем Ел последва информация на специализирания портал „Дъ Информейшън“ (The Information), според която Китай е започнал производството на разработени в страната литографски машини с дълбока ултравиолетова технология. Производството на подобни машини, доминирано от ⁠нидерландската компания Ей Ес Ем Ел, е ключово за производството на чипове, посочва Ройтерс.

Акциите на компаниите за пътувания и отдих бяха сред най-печелившите днес, като отбелязаха ръст от близо 2 на сто, тъй като по-ниските цени на петрола подобриха перспективите пред авиокомпаниите, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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