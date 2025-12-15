реклама

Водещите на „Преди обед” по БТВ: Ту-туу

15.12.2025 / 11:00 2

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Макар и политиката да не е основна тема в „Преди обед” по bTV, водещите Петър Дочев и Яна Донева решиха в понеделник да се пошегуват с конкретен политически лидер. Тъй като в предаването имаше няколко сюжета, свързани с влакове по Коледа и Нова година, включително и луксозни празнични композиции, те успяха почти на всяко изречение да вкарат в разговора фразата „ту-туу”.

Тон даде Дочев, който я повтори няколко пъти с видимо удоволствие и ирония.

„И като казахме „ту-туу” , сега се насочваме към Банкя”, обяви Донева, като тя и колегите ѝ едва се сдържаха да не се разхилят в ефир.

Фразата „ту-туу” получи ново значение в обществото, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов преди време я използва в много странен контекст. В коментар за значението на Великден, той говори за мъките на Исус Христос и добави:

„И когато всички се отрекли, изведнъж се показал отгоре и казал: „Ту-туу”. Думите му станаха повод за безброй шеги и подигравки, но и за възмущени сред вярващите християни. 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 30 минути)
Рейтинг: 163087 | Одобрение: 17917
Ту-туу прати на тю-тююю  бюджета!!!;)УсмивкаГняв
0
0
kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 547102 | Одобрение: 102757
Май ще видим Бойчо в играта на влакче да води композицията !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

