Водещите на „Преди обед” се подиграха с Венета Райкова заради твърдение за магии

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Краткият период, в който Венета Райкова беше водеща на „Преди обед” по bTV, вече избледнява в спомените на зрителите, но явно не и в тези на екипа на предаването. Триото водещи Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова се заядоха с бившата си колежка в сряда сутрин.

С уговорката че Райкова е прекрасна жена, която има „тънък френски глезен” и на 51 години тежала 51 кг, което е нейно лично твърдение, те буквално я попиляха словесно за конкретно изказване за женското здраве.

Оля Малинова конкретно подчерта, че според Райкова 80% от болестите при жените са причинени от магии. Развалянето на една магия струва 1000 лева, ако имате излишни такива, по-добре ги дайте за медицински изследвания.

Петър Дочев пък иронично отбеляза, че му липсва Венета Райкова и говоренето за „енергии” в предаването.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!