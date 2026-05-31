Водещите на bTV в капан от майката на Калушев! Майсторова донесе готов текст и поиска 7 минути без прекъсване

Колаж бТВ, Фейсбук

Майката на Ивайло Калушев - Стела Майсторова, предизвика напрежение в сутрешния блок на bTV, след като вместо да участва в предварително уговорен диалог, настоя да прочете подготвено изявление от няколко страници без прекъсване.

Още в началото на участието си тя заяви, че иска седем минути ефирно време, през които да изложи своята гледна точка за трагичните събития в хижа „Петрохан“ и край връх Околчица. Водещите Митьо Маринов и Ванина Недкова възразиха, че подобна уговорка не е била правена предварително, но Майсторова отказа да промени намерението си и започна да чете текста.

По време на четенето ѝ водещите на няколко пъти се опитаха да зададат въпроси и да насочат разговора към диалог, но без особен успех. Майсторова продължи да представя своята позиция по случая и да поставя под съмнение част от официално огласените данни.

Припомняме, че случаят привлече обществено внимание след поредица от смъртни случаи. На 2 февруари в хижа „Петрохан“ бяха открити телата на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов. Шест дни по-късно собственикът на хижата Ивайло Калушев беше намерен мъртъв в кемпер край връх Околчица заедно с 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Според официалната версия на разследващите в хижа „Петрохан“ става дума за самоубийства, а край Околчица Калушев е застрелял двамата младежи, след което е отнел живота си.

Стела Майсторова категорично отхвърли тези заключения. Тя заяви, че не вярва в автентичността на разпространените предсмъртни записки, тъй като според нея почеркът в тях не съответства на този на сина ѝ. Като аргумент тя посочи и разговор между двамата само пет дни преди смъртта му, при който Калушев настоявал негови музикални записи да бъдат съхранени, а не раздавани на други хора.

Майсторова разказа още, че е научила за смъртта на сина си от медиите, а не от институциите. По думите ѝ семейството не е забелязвало признаци, които да подсказват намерение за самоубийство.

Тя оспори и публично разпространени твърдения за финансовото състояние на Калушев. Според нея той е имал сметка само в една банка, а наличните средства били достатъчни за около месец. Майсторова отрече също информацията, че синът ѝ е притежавал десетки имоти.

По думите ѝ Калушев е наследил два апартамента от свои лели, които впоследствие продал, а значителна част от средствата си е спечелил по време на престоя си в Мексико.

В изявлението си тя спомена и разговор с анонимен човек, когото определи като свързан със службите за сигурност. По думите ѝ той е заявил, че подобно престъпление би могло да бъде извършено само ако е била застрашена важна държавна структура. Тези твърдения обаче не са потвърдени от официални източници.

В края на участието си Майсторова описа семейната среда, в която е израснал Ивайло Калушев. Тя подчерта, че семейството е високообразовано, а синът ѝ е бил възпитан в труд, дисциплина и морални ценности, пише Блиц.

Разследването по случая продължава, а близките на Калушев настояват за допълнително изясняване на обстоятелствата около смъртта му и тази на двамата младежи край Околчица.

