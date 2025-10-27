Водещият на „Семейни войни“ шашна с облекло с мистериозен символ

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Водещият на „Семейни войни“ Цветомир Иванов шашна зрителите с жилетка с анимационни риби. Смелият десен на плата показва нещо доста мистериозно за актьора.

Рибата е многопластов символ, който най-често означава плодородие, изобилие, късмет и духовно прераждане. В ранното християнство тя е символ на Христос (Ихтис), докато в китайската култура, благодарение на хомофонията на думата за риба с тази за изобилие, тя символизира богатство и просперитет. В българския фолклор рибата също се свързва с плодородие, а шаранът е символ на успех и преобразяване.

Рибата е древен символ, който минава през редица епохи и учения, за да стигне до днес. Какво символизира тя, какво е нейното значение през вековете ще разгледаме в този материал, за да вникнем езотерично в символа на Никулден.

Още в Древен Египет главната митологична функция на рибата е функцията на демиург – създател и пазител на всичко съществуващо. В Индия и Китай рибата символизира възкресението на живота, второто раждане на душата.

В Фън Шуй, рибата е считана за символ на богатство и изобилие. Символът на рибата е асоцииран с енергията на водата. Мистериозното, непознатото, носителя на живот- всичко това са асоциации със силата на водния елемент.

Така стигаме и до това какво носи като послание рибата. Тя е именно символа на вярата в ранното християнство.

Рибите знаят истините за Вселената, но не могат да кажат защо ги знаят. За тях истина е това, което се съдържа в човешкото сърце, а не в ума. Не случайно ранните християни използвали двете риби като таен символ за своята вяра.

