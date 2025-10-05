Кадър Youtube, Свободна Европа

Водите на язовир "Пловдивци" се повишиха до нормално ниво след дъждовете през последните дни, съобщи за БТА заместник областният управител на Смолян Андриян Петров. Той и инж. Станимир Димитров, зам.-директор на ВиК – Смолян инспектираха състоянието на язовира, който осигурява питейна вода за Мадан и Рудозем.

Язовирните води са на ниво 2,50 метра под преливника, уточни Петров. Според него няма риск от преливане на язовира, ако в следващите дни продължат дъждовете. Язовир "Пловдивци" се поддържа добре, изчистени са преливникът и отвеждащото корито, допълни заместник областният управител. По думите му жителите на Мадан и Рудозем получават вода с добро качество от язовира.

Остава да се разреши проблемът с остарелия довеждащ водопровод от яз. "Пловдивци" до Мадан, заради който има загуби на вода по трасето, обясни Петров. Очаква се да бъде осигурено финансиране за подмяна на водопровода.

Планиран ремонт на водопроводен участък е причина за спиране на част от строителните работи по обходния път на Рудозем, заяви Андриян Петров. Той уточни, че е необходимо да се ремонтира водопроводът в зона около мост в Рудозем, преди да се продължи с довършване на трасето.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!