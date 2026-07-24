Водна компания в Англия забранява използването на маркучи в домакинствата

Пиксабей

Една от най-големите водни компании в Англия - "Темз уотър" ("Thames Water"), обяви забрана за използване на маркучи, което ще засегне повече от 10 милиона клиенти след изключително топлото и сухо време.

Ограниченията означават, че от четвъртък маркучи не трябва да се използват за поливане на градини или парцели, за миене на автомобили, пълнене на детски или плувни басейни или за почистване на прозорци.

Водната компания заяви, че в нейните райони са паднали едва 40% от обичайните средни валежи и са регистрирани повече дни с температура 34 градуса и нагоре от която и да е друга предишна година, предаде БНР.

Невил Мънкастър, директор на стратегическите водни ресурси на "Темз уотър", заяви за Би Би Си, че тази стъпка нямаше да бъде предприета, но е абсолютно необходимо да се защити водоснабдяването за всички, както и околната среда. В изявление на фирмата се казва, че потреблението в момента почти навсякъде е с 10% над нормалното, което се равнява на допълнителни 100 милиона литра вода всеки ден.

Компанията доставя вода на клиенти в части от графствата Глостършър, Уилтшър, Съри, по долината на Темза, Лондон с предградията и някои прилежащи райони. Водоснабдителните и канализационните ѝ услуги обхващат 16 милиона клиенти.

Редактор "Екип на Петел",

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