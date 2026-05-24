Водната стихия засегна емблематичния мост на Колю Фичето в Дряново

Частично бедствено положение е обявено в община Дряново заради проливните валежи от последното денонощие. Водната стихия нанесе сериозни материални щети в града, като засегна включително и емблематичния мост на Колю Фичето. Паднало в резултат на пороя дърво е ударило историческото съоръжение, при което е пострадал каменният му парапет, предаде БГНЕС.



Критична е ситуацията и в други части на населеното място. Цялата площ на спортен комплекс „Локомотив“ е под вода, а достъпът до моста към стадиона е напълно ограничен от властите. Силно компрометиран е и мостът, водещ към жп линията и улица „Поп Харитон“.

Мостът над Дряновска река е изграден през 1861 г. от майстор Колю Фичето. Към момента това е единственият негов мост, който е останал в абсолютно оригиналния си вид до наши дни. Дължината му е 38,5 метра, а ширината на пътното платно и тротоарчетата е 5 метра. Изграден е с четири свода с различни по големина отвори, стъпили стабилно върху три масивни каменни колони. Самите мостови колони разполагат с водорези и аркирани отвори, чиято цел е именно пропускането на високите речни води при подобни бедствия.

