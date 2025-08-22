Водни ограничения и в Търговище

Булфото

Забранява се ползването на вода за непитейни нужди в част от община Търговище. Кметът д-р Дарин Димитров издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за непитейни нужди, включително за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, на моторни превозни средства и други.

Забраната е в сила до 31 октомври и важи за територията на 23 населени места от общината, които към момента са на режим на водоподаване. Списъкът им е публикуван и се актуализира периодично в сайта на „ВиК-Търговище“, уточняват от общинската администрация, предаде БНР.

Заповедта се издава във връзка с изпратено писмо от управителя на водното дружество инж. Явор Миланов, с което информира за нарушено водоподаване в населени места на територията на общината. Причината е продължителното засушаване и липса на валежи, което е довело до значително намаляване на дебита на водоизточниците. Задължение да информират населението по места имат кметовете на селата.

От Община Търговище припомнят, че през юли е обявена обществена поръчка за избор на нов строител за изграждането на водопровод за село Овчарово. Три фирми са подали оферти, като предстои да бъде извършен избор на изпълнител. Предстои обявяването и на обществена поръчка за изграждане на водопровод за село Кралево. Проектната документация е готова, а строителните дейности ще се финансират по националната програма за капиталови разходи на общините. Обществени поръчки ще бъдат обявени и за проектиране на водопровод за село Голямо Ново, както и за изграждането на канализация за село Разбойна.

