Водолази чистят морското дъно край остров Света Анастасия

Стопкадър Нова Тв

За девета поредна година водолази от сдружение „Приятели на морето - Бургас” организират почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Тази година в инициативата се отзоваха 27 водолази от Търново, Варна, Шумен и Бургас, това съобщи за Нова Тв председателят на сдружението Стоян Димитров.

Екологичната акция дава официалния старт на летния туристически сезон на острова, като програмата там ще продължи в рамките на три дни, пише novini.bg.

На морското дъно винаги има какво да се чисти, защото морето носи отпадъци, а и „не всички са достатъчно съзнателни”, обясни Димитров. Той уточни, че в момента видимостта под водата е доста ниска заради цъфтежа на планктона, което ще бъде малко затруднение за хората. Председателят на сдружението обаче бе категоричен, че „всички са опитни водолази, всички са свикнали да се гмуркат в Черно море” и изрази надежда, че ще се справят със задачата.

Относно най-нетрадиционните предмети, откривани в дълбините, той си спомни за първото почистване преди девет години, когато пред кея на острова е бил намерен битов хладилник. Иначе водолазите се натъкват на всякакви неща, които хората изхвърлят, като най-често това са опаковки от продукти, кенчета, както и пластмасови или хартиени чашки от кафе, допълни Стоян Димитров.

