Водолази и пожарникари извадиха момчето от реката край великотърновското село Шемшево

илюстрация: Булфото

Момчето, което пожарникари и водолази спасяваха от водите на реката във великотърновското село Шемшево, е извадено. Това съобщи за ФОКУС Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

От полицията уточниха, че младежът е на 17 години. Към момента се знае, че той сам е влязъл в реката, въпреки усложнената обстановка, предава Фокус.

"Вече е изваден с помощта на водолази. Изглежда в добро състояние. Медици го преглеждат“, посочва още Христова.

