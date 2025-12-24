Водолази организират подводна Коледа в Бургас

снимка: Сдружение "Приятели на морето"

Коледно гмуркане ще се проведе в Бургас днес. То се организира от сдружение “Приятели на Морето“ и ще започне в 11.30 часа на платформата на Мостика.

То е традиционно в навечерието на Рождество, като този път ще има ретро привкус. Водолазите ще представят интересна ретро система за гмуркане - затворен цикъл. При нея с химически средства от издишания въздух се абсорбира въглеродният двуокис и след обогатяване с кислород той отново се вдишва.

По традиция, след потапяне, водолазите търсят гърне пълно с жълтици и отварят шампанско под водата. Коледната елхичка е неразделна част от събитието, предаде БНР.

