Водолази откриха части от коланите на падналото дете в Несебър

Водолази са открили катарамите на предпазните колани, с които е било завързано по време на парасейлинг загиналото на плажа в Несебър 8-годишно дете, съобщи БНТ. Частите, които водолазите са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души, отговаряли за съоръжението, са с повдигнати обвинения. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.

"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът транспортира пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа?", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

