Водопад се образува край новите сгради в "Бриз" във Варна, под тях езеро

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Водопад се образува край новите сгради на "Бриз" във Варна.

Това се вижда от клипове в социалната мрежа.

Видно е, че районът не е проектиран, за да издържа при такива валежи.

Върхът на архитектурната мисъл! Между блоковете-водопад, пред тях езеро, над тях бент!, пише гражданин.

Припомняме, че в района ставаха няколко големи ВиК аварии. Някои от пробивите бяха и без да има големи валежи.

Поради спецификата на жк „Бриз“ – стръмен наклон, интензивно строителство и недоизградена отводнителна инфраструктура на определени места – при всеки по-сериозен пороен дъжд (както през 2014 г., така и при летните бури през последните години):

Улиците на квартала бързо се превръщат в реки, които отнасят ситен чакъл, кал и земни маси от неосигурените строежи.

Водният поток обикновено слиза надолу и блокира основните пътни артерии – подлезите към бул. „Княз Борис I“ и отсечките по бул. „Васил Левски“.

Редактор "Екип на Петел",

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