Военен дрон падна и се взриви в нива в Полша

снимка: МО, илюстративна

Обектът, паднал и взривил се в царевична нива в Източна Полша тази нощ, е бил дрон, сочат предварителните данни от разследването, предаде Ройтерс, като се позова на полски прокурор, пише БТА.

Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители.

"Проверката на експлозията показва, че обектът по всяка вероятност е дрон с военно предназначение", заяви пред репортери прокурорът. Той добави, че дронът най-вероятно е бил повреден от експлозиви.

По-рано полицията съобщи, че неидентифициран обект е паднал в нива в село в източния Люблински окръг, който граничи с Украйна.

Полската агенция ПАП уточни, че при взрива не е имало ранени. На място полицаите са открили изгорял метал и пластмасови останки, добави агенцията. Тя обясни, че дронът не е имал бойна глава и е съдържал малко количество експлозиви, така че най-вероятно е бил примамка.

