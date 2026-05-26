Военен експерт: Москва провежда психологическа операция, за да стресне Киев и да повлияе на западните решения

Кадър Нова Тв

Наш експерт посочи основната цел на Русия във войната.

„Русия има нужда от демонстрация пред вътрешната аудитория - ситуацията на фронта и вътре в страната не е добра“ - с тази теза военният експерт от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик“ Ивайло Иванов коментира ескалацията на руските удари по украинска територия в ефира на „Здравей, България“.

Поводът за разговора бе нарастващата интензивност на атаките срещу Киев и предупрежденията, свързвани с потенциална промяна в стратегията на Москва. Иванов определи тези действия като част от по-широка информационна и военна стратегия, целяща да повлияе едновременно на вътрешната и външната аудитория.

По думите му руската страна се намира в затруднена позиция както на бойното поле, така и във вътрешнополитически план. Той посочи спад в обществената подкрепа към руския президент Владимир Путин според официални социологически данни, като подчерта, че реалната картина вероятно е още по-негативна.

Иванов твърди, че Кремъл търси начини да компенсира тези тенденции чрез демонстративни военни действия, включително удари, които имат силен психологически и пропаганден ефект. Според него това е опит да се повдигне моралът в руското общество и да се покаже контрол над ситуацията въпреки трудностите на фронта.

Експертът коментира и ролята на международните фактори, включително САЩ и европейските съюзници на Украйна. По думите му зависимостта на Киев от американска военна помощ постепенно намалява, което променя баланса на влияние, но системи като противоракетната отбрана остават критично важни.

Иванов подчерта, че Киев и други украински градове са под постоянни атаки от началото на войната, като даде примери за разрушения и жертви при предишни масирани удари. Той определи руските действия като част от целенасочен натиск върху украинското общество и ръководство.

„Това е информационна и психологическа операция - да се стресне украинската страна и да се повлияе на западните решения“, посочи той, като допълни, че подобни удари имат и вътрешнополитическа функция за руското ръководство.

Иванов коментира и твърденията, че част от целите могат да бъдат представяни като военни обекти, като предупреди, че информационната война около конфликта често е също толкова интензивна, колкото и бойните действия.

Според него Русия използва и демонстрация на нови оръжейни системи, включително балистични ракети, като инструмент за въздействие върху международната аудитория. Той обаче подчерта, че ограничените ресурси и високата цена на подобни ракети поставят ограничения върху честотата на използването им.

В заключение Иванов посочи, че икономическият и военният натиск върху Русия се засилва - включително недостиг на жива сила и ограничен напредък на фронта. По думите му това е част от причината за по-агресивни и демонстративни действия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!