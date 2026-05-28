Военен камион катастрофира в Полша, осем американски войници са ранени

Снимка Пиксабей

Осем американски войници са били ранени, след като военният камион, с който са пътували, се е преобърнал на път в северозападна Полша, съобщи TVP World, цитирана от БГНЕС.

Инцидентът е станал в четвъртък сутринта (28 май) по време на придвижване между селата Чертин и Студница в Западнопоморското воеводство.

Полските медии информират, че на място са били изпратени екипи на спешна помощ и военна полиция. Най-малко един от пострадалите американски военнослужещи е бил евакуиран с хеликоптер заради съмнения за травма на гръбначния стълб.

Военен говорител е заявил пред полското издание „Куриер Шчечински“, че общо четирима войници са били приети в болница, докато останалите са получили медицинска помощ на мястото на катастрофата.

Причините за инцидента се разследват, но според предварителната информация камионът се е преобърнал, след като е излязъл върху банкета на пътя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!