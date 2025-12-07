Военен преврат в африканска държава, колкото България: Влязоха с автомати в телевизия

Кадър Х

Група войници се появиха по държавната телевизия на Бенин, обявявайки разпускането на правителството при очевиден военен преврат в западноафриканската държава. Новината беше съобщена от "Ал Джазира", цитира Блиц.

В неделния ден военните обявиха свалянето на президента Патрис Талон, който е на власт от 2016 г., както и разпускането на всички държавни институции. Войниците се представиха като част от „Военния комитет за възстановяване“ (CMR) и категорично заявиха в ефир, че „г-н Патрис Талон е отстранен от длъжност като президент на републиката“.

Къде е президентът?

Към момента местонахождението на Талон е неизвестно, което повдига въпроси за неговата безопасност.

Междувременно, френското посолство в страната съобщи чрез профила си в социалната мрежа X, че е постъпила информация за стрелба в лагер „Гесо“, разположен в непосредствена близост до официалната резиденция на президента. Посолството призова френските граждани, намиращи се в Бенин, да останат по домовете си и да не излизат от съображения за сигурност.

Талон трябваше да приключи своя мандат и да се оттегли през април следващата година, след като изкара близо 10 години на власт.

Руското влияние: Засилва ли се „горещият пояс“?

Въпреки че Бенин не е пряко част от „горещия пояс“ на руско влияние в Африка, този преврат отново фокусира вниманието върху засилващото се присъствие на Москва на континента.

Множество от военните преврати, случили се между 2020 и 2023 г. в африкански държави, се свързват именно с Русия. В тази връзка политически анализатори коментират, че всеки свален прозападен лидер е потенциален "брат" по режим, който е в опасност.

Припомняме, че само през 2023 година преврати имаше в Нигер и Габон. Преди това военни смениха властта в Судан, Гвинея и Мали.

Особено притеснителен е фактът, че Международният наказателен съд в Хага беше сезиран да разследва обвинения в канибализъм и военни престъпления, извършени от вече бившата паравоенна организация ЧВК "Вагнер" в Западна Африка – Мали и Буркина Фасо. Както е известно, групировката беше силно свързана с Кремъл и неговите интереси.

Бенин е с територия, колкото България - 112 хиляди кв. км, но с население от 14 милиона души.

