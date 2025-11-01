Военен ритуал в памет на загиналите военнослужещи

Снимка Live.varna.bg, архив

С военен ритуал, изпълнен от Националната гвардейска част, ще бъде отдадена почит пред паметта на военнослужещите, загинали във войните за национално освобождение и обединение, в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Заупокойна панихида за Архангелова (мъжка) задушница ще бъде отслужена в района на Военния мавзолей-костница на Централните софийски гробища от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, допълва БТА.

Президентът Румен Радев ще участва във военния ритуал – панихида, с който ще бъде почетена паметта на загиналите български воини по повод Архангелова задушница, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. На ритуала ще присъстват и министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на ръководството на Министерството на отбраната, висши офицери от Въоръжените сили, членове на военнопатриотичните съюзи.

В цялата страна ще бъдат проведени ритуали за Архангелова задушница от представителни военни подразделения от военните формирования.

За поредна година Архангелова задушница ще бъде отбелязана и на български военни гробища и паметни места зад граница, посочиха от Министерството на отбраната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!