Военна летателна техника в небето над България

23.09.2025 / 10:13 0

Булфото

На летище "Безмер" днес започва международната летателната тренировка European Spartan Exercise 2025. България е домакин, а в небето над страната ни ще се включат още екипажи от Италия, Испания, Гърция и Литва.

В рамките на тренировката до 3 октомври са предвидени тактически полети, десантиране на войски и товари, както и авиомедицинска евакуация, предаде БНТ.

 

