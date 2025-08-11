Военна техника ще се придвижва по републиканската пътна мрежа

Снимка: Булфото, архив

Транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника ще се извършва до 14 август, четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Причината е ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон „Ново село“, предава БТА. Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни и във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба „Военна полиция“.

През май и юни също имаше придвижване на военнослужещи и военна техника.

