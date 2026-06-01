Военни хеликоптери на 1 юни стреснаха Пловдив

Жителите и гостите на Пловдив станаха свидетели на впечатляваща въздушна демонстрация, която се проведе над града. Военни хеликоптери прелитяха на малка височина над района на Международния панаир и централната част, като привлякоха погледите на стотици хора.

Между 17:00 и 19:00 часа в небето се появиха вертолет Ми-17 и вертолет AS 532 AL „Кугар“ от състава на 24-та авиационна база – Крумово. Екипажите изпълниха специализирани маневри и демонстрираха възможностите на бойната техника в реални условия.

В акцията участваха и военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции, както и представители на служба „Военна полиция“. Те проведога координирани действия с въздушните екипи, показвайки високо ниво на подготовка и синхрон.

Демонстрацията има за цел да представи способностите на българските въоръжени сили и да доближи тяхната дейност до обществото. Въпреки ниските прелитания и силния шум, институциите призовават гражданите да запазят спокойствие.

