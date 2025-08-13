Военни и пожарникари в битка с големите пожари у нас

Булфото

Пореден ден продължава борбата с големите пожари у нас.

Най-тежка и през изминалия ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала. Вчера в битката с огнената стихия се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи е силно затруднена от силния вятър и високите температури.

Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци. Стихията в Пирин навлезе в териториите и на природния парк, но благодарение на летателна техника беше спряно, поне временно, развитието на огъня, предаде Нова телевизия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!