Военни и техника от Турция и САЩ ще преминат транзитно през България

Снимка: Служба "Военна полиция"

Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна инфраструктура в периода от 23 до 27 май. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

На 23 и 24 май военнослужещи и военна техника от Въоръжените сили на Република Турция ще преминат транзитно през територията на нашата страна след участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия.

От 25 до 27 май по републиканската пътна инфраструктура ще преминат личен състав и техника от Въоръжените сили на САЩ.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на Служба „Военна полиция“.

