реклама

Военни обезвредиха ръчна граната, намерена в плевенско село

06.02.2026 / 13:38 0

Снимки: Министерство на отбраната

Корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен беше обезвредена от специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама