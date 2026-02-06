Военни обезвредиха ръчна граната, намерена в плевенско село

Снимки: Министерство на отбраната

Корозирала ръчна граната тип Ф1, открита в близост до частен имот в село Петърница, област Плевен беше обезвредена от специализирано формирование от състава на 55-ти инженерен полк. Това съобщават от Министерството на отбраната.

Екипът с ръководител лейтенант Свилен Маринов транспортира и унищожи гранатата в покрайнините на селото, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

Военнослужещите действаха по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

