Военни унищожиха невзривен боеприпас край Козарево

Снимка Втора Тунджанска механизирана бригада

Военнослужещи обезвредиха невзривен боеприпас в землището на село Козарево, община Тунджа, област Ямбол, съобщиха от Втора Тунджанска механизирана бригада. Боеприпасът е бил 82-милиметрова силно корозирала осколочно-фугасна мина с взривател.

Специализиран екип от 42-ри механизиран батальон е извършил разузнаване, транспортиране и унищожаване на боеприпаса. Под ръководството на капитан Иван Петров и при спазване на всички мерки за безопасност мината е била унищожена на учебен център „Победа“, съобщи БТА.

Военнослужещите са действали по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

На 3 юли специализиран екип от 3-ти механизиран батальон от състава на Трето бригадно командване унищожи ръчна граната тип „Бухалка”, открита по време на ремонт на сграда в Банско.

Редактор "Екип на Петел",

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